. Secondo quanto riportato dai media, la mamma ha accusato un malore, il padre ha chiamato i soccorsi. Ma è caduto vittima di un infarto che non gli ha lasciato scampo.L'Associazione Italiana Arbitri, in una nota, ha espresso cordoglio per l'accaduto: "Il Presidente dell’AIA Marcello Nicchi ed il Vice Narciso Pisacreta, insieme ai componenti del Comitato Nazionale, al Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale Alfredo Trentalange, al Responsabile della CAN A Nicola Rizzoli, con i Componenti Gabriele Gava ed Andrea Stefani e tutto lo staff della CAN A, ai Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali, anche a nome di tutti gli arbitri italiani, esprimono a Luca e alla sua famiglia profondo cordoglio e vicinanza".