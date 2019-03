ha annunciato la costituzione del gruppo al consiglio comunale di Palermo insieme a Mimmo Russo, coordinatore cittadino del partito di Giorgia Meloni.: Russo nella lista civica Palermo 2022, Scarpinato in quota Ncd nella lista dei Democratici e popolari, composta da esponenti del Partito Democratico. Ma se Russo si è staccato quasi subito dalla maggioranza, andando al Misto, Scarpinato ha sbattuto la porta dopo non avere ottenuto spazi nè in giunta, nè all'interno delle partecipate. Scarpinato è passato così a Fdi, di cui sarà capogruppo, e sembra ormai certa una candidatura alle prossime Europee.