. Lasciati alle spalle ciò che non puoi cambiare. Liberati da quei sentimenti che ti avvelenano. Non permettere a nessuno di spegnere il tuo sorriso. Perchè tu meriti il meglio". A scrivere ieri questa frase sul suo profilo Facebook era stata Alessandra Musarra, 24 anni,Christian Ioppolo, di 26.Sempre ieri Alessandra aveva scritto anche un post su Facebook in vista dell'8 marzo, riferendosi a una nota serie televisiva che affrontava il tema della violenza sulle donne aveva commentato: "Ci sono sempre nuovi temi di violenze sulle donne perché sono in mille modi".(ANSA)