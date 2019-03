di contrada Campolino, a Santa Lucia Sopra Contesse a Messina. La polizia in mattinata ha fermato un 26enne, fidanzato dalla giovane e lo ha interrogato fino a quando non è arrivata la confessione. Cristian Ioppolo ha ammesso di essere l'assassino, confermando i sospetti degli inquirenti.Alessandra sarebbe stata vittima di una violenta aggressione: calci alla testa, pugni, strattonate, capelli strappati. Secondo una prima sommaria ricostruzione, la donna sarebbe stata uccisa nella notte.Ma stanotte l’ira senza controllo del ragazzo si sarebbe scatenata contro di lei, vittima indifesa di una raffica di colpi impressionante. Per le prime ore è stato irrintracciabile, forse ha provato a scappare; una volta ritrovato, è stato condotto in questura in stato di fermo ed è stato interrogato alla presenza del suo avvocato.