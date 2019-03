Occorre ricordare, infine, che per l'erogazione del bonus sarà in vigore la regola del "chi arriva primo": esauriti i 7,1 miliardi stanziati (voce in cui dovranno rientrare anche altre spese complementari, come i costi dei navigator e la riforma dei centri per l'impiego), non verranno accettate altre domande. Il governo procederà quindi a una turnazione, dando spazio a nuovi richiedenti, man mano che gli altri non siano più idonei a ricevere il reddito.

Il rischio delusione è alto.A sostenerlo proprio l'ufficio parlamentare di Bilancio, che ha il compito realizzare analisi e previsioni sulle iniziative economiche dello Stato.Già in passato questo organo indipendente aveva manifestato le proprie perplessità sulle cifre annunciate dal Governo, da usare per l'erogazione del bonus "anti povertà". Così, quando ormai le prime domande dei cittadini sono state registrate (c'è tempo fino al 31 marzo),, che potrebbe scoraggiare molti potenziali richiedenti.Secondo le ultime stime aggiornate, a ricevere per intero i famosi. Ma a colpire di più sono le stime relative a un consistente 25% dei nuclei richiedenti: per loro,. Alla restante maggioranza (oltre il 60%) toccherà invece un bonus mensile, variabile di caso in caso, tra i 100 e i 500 euro.Ridotta anche la platea degli aventi diritto.previsti nelle intenzioni del governo, i beneficiari effettivi del reddito di cittadinanza