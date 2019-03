Circa 60mila candidati attesi alla selezione per i navigator, le persone che dovranno guidare i beneficiari del reddito di cittadinanza nell'inserimento al lavoro. Lo si legge nel bando per l'organizzazione della selezione. La prova consiste in un test a risposta multipla composto da massimo 100 quesiti su 10 materie: tra queste cultura generale, logica, informatica, diritto del lavoro e regole del diritto di cittadinanza. Ieri partita l'operazione Reddito di cittadinanza: niente code alle poste e ai caf, ma migliaia di domande, le prime card a Pasqua.