"Ragazzi, è un'emozione bellissima". Queste le parole di. Il ventenne di origini trevigiane, è rimasto paralizzato alle gambe dopo essere stato colpito da un proiettile accidentale. Il terribile episodio è accaduto lo scorso 18 febbraio nella periferia romana.Ora Bortuzzo, che prima dell'incidente era un nuotatore professionista, è tornato in acqua. Proprio come aveva fatto nei giorni scorsi, anche stavolta Manuel ha voluto raccontare la sua esperienza tramite i social. In un video, il ragazzo si è mostrato mentre nuota ed esprime ai propri followers la soddisfazione di trovarsi finalmente nel suo habitat naturale.