PALERMO - Comincerà a giorni l'intervento di messa in sicurezza della Strada Provinciale 22 sulla scorrimento veloce Palermo-Agrigento. Il tratto interessato è quello di Stazione Campofranco - Cozzo Disi - Casteltermini. Il collegamento viario, interessato da fenomeni di crollo derivanti dallo sgretolamento di un tratto del costone, è rimasto chiuso per quasi tre anni. "Prosegue senza sosta il nostro impegno per il miglioramento della viabilità secondaria - spiega il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci in qualità di commissario di governo contro il dissesto idrogeologico nell'Isola - ben consapevoli delle carenze che si registrano sia sul fronte della sicurezza dei transiti, sia su quello relativo alle condizioni generali di percorribilità". Ad aggiudicarsi i lavori, per un importo complessivo di 412mila euro, è stata la società Antonino Vullo di Favara (Agrigento). Le opere prevedono la sistemazione del complesso roccioso tramite opportuni scavi, con la risagomatura di nuovi profili, la realizzazione di terrazzamenti collegati da scarpate con opportuna inclinazione, la predisposizione di una trincea paramassi e il ripristino della barriera di protezione esistente.(ANSA).