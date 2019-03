Siamo felici per questo importante passo, partiamo dai piccoli per lo sviluppo sociale e culturale del quartiere e della città". Lo dichiarano in una nota i parlamentari del M5S di Palermo, il senatore Steni Di Piazza e la deputata Roberta Alaimo, oggi presenti a Brancaccio alla consegna da parte del Centro di Accoglienza Padre Nostro del progetto definitivo dell'asilo nido 'I piccoli di 3P' al Comune di Palermo. "Un ringraziamento particolare - hanno concluso - lo rivolgiamo a nome dei cittadini palermitani al Presidente Giuseppe Conte, al Vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, al Ministro per il Sud Barbara Lezzi che hanno condiviso con noi l'impegno per questa opera che sorgerà nella nostra città".