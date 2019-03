PALERMO - Riaperta al transito delle auto via Roma nel tratto compreso tra via Cavour e via Guardione. L'area è stata interessata dai lavori al collettore fognario che hanno reso necessaria la deviazione del traffico per diversi mesi in via Villermosa. Nella tarda mattinata gli operai della ditta Sikelia che ha effettuato i lavori hanno provveduto a smantellare l'area di cantiere riaprendo ai bus e alle auto la circolazione in gran parte della carreggiata.