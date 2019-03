ma ci ha messo sette anni per dimostrare la sua innocenzaNel 2012 acquista una casa ad un'asta giudiziaria. I tecnici di Amg Energia fanno un sopralluogo e scoprono che il contatore è stato manomesso.Non convince la Procura che emette nei suon confronti un decreto penale di condanna al pagamento di una grossa ammenda per furto di energia elettrica,, davanti al giudice monocratico Nicola Aiello. Il poliziotto riesce a dimostrare che gli ultimi consumi registrati risalgono al 1998. Da allora il contatore non ha più girato. Né lui né chi per lui hanno abitato l'immobile. Risultato: assoluzione piena con la formula “per non avere commesso il fatto”.