Avvenimenti previsti per oggi, venerdì, in Sicilia.1) PALERMO - Palazzo dei Normanni, Sala Mattarella, ore 08:30 Convegno dell'Asp sul rapporto tra donne e gioco d'azzardo.2) PALERMO - Piazza Verdi, ore 09:00 Evento sulla violenza di genere, per la campagna della Polizia "Questo non è amore", in collaborazione col Centro antiviolenza Le Onde e il liceo linguistico Ninni Cassarà.3) PALERMO - Cinema Rouge et Noir, piazza Verdi, ore 09:00 Conferenza su "Femminicidio e differenze di genere nell'affermazione dei diritti di cittadinanza".4) CATANIA - Salone Russo, via Crociferi 40, ore 09:30 Incontro su "La nuova resistenza, l'Europa democratica ci pretende partigiane", organizzato da Cgil, Anpi, Spi e Auser.5) CATANIA - Polo tattile multimediale, via Etnea 602, ore 09:30 Incontro su "Donne, disabilità e lavoro" organizzato da Comune, Unione italiana ciechi, Stamperia regionale Braille/Polo tattile multimediale.6) PALERMO - Istituto Ferrara, via Sgarlata 11, ore 09:30 "L'8 insieme", per la giornata internazionale della donna, Cgil Cisl e Uil incontrano gli studenti del Damiani Almeyda.7) PALERMO - Ance Sicilia, via Alessandro Volta 44, ore 09:30 Seminario sulle tecnologie per prolungare la durata delle opere in calcestruzzo.8) CATANIA - Confindustria, viale V. veneto 109, ore 10:00 "Outstanding Women in Southern Italy". Partecipano il vice ambasciatore britannico per l'Italia Ken O'Flaherty e il console aggiunto Danielle Allen.9) MESSINA - Palazzo dei Leoni, ore 10:00 Conferenza stampa del sindaco Cateno De Luca e dell'assessore all'Ambiente Dafne Musolino su "Messina in Europa".10) PALERMO - Giurisprudenza, via Maqueda 172, ore 10:30 Cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario della Corte dei conti per la Regione Siciliana.11) PALERMO - Biblioteca comunale di Casa Professa, ore 10:30 Incontro su "L'universo femminile di Isabella Morra". Relatrice Anna Eva Maria Marchica.12) TRAPANI - Stadio, sala stampa, ore 10.30 Conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà del Trapani Calcio.13) MESSINA - Teatro Vittorio Emanuele, foyer, ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione di "Proteggi il tuo cervello".14) CATANIA - Palazzo della Cultura, ore 11:00 Confronto di esperienze sull'integrazione. Partecipa, tra gli altri, il consigliere Immigrazione dell'ambasciata britannica Rebecca White.15) ENNA - Università Kore, auditorium, ore 11:00 Cerimonia di apertura dell'Anno accademico.16) PALERMO - Teatro Massimo, Palco reale, ore 14:00 Incontro per la stampa con il maestro Omer Meir Wellber, che sabato dirigerà il concerto inaugurale della stagione sinfonica e che dal 2020 sarà direttore musicale del Massimo.17) PALERMO - Palazzo delle Aquile, sala giunta, ore 15:00 Conferenza stampa di presentazione della III edizione de La Domenica Favorita.18) TRAPANI - Museo Salinas, ore 15:30 Giornate di Studi "ArcheoDonna: l'archeologia delle donne in Italia dal XX secolo al Futuro". Fino al 9.19) CATANIA - Ordine degli Ingegneri, ore 16:00 "1669-2019 Etna - futuro", manifestazione della Libera associazione ingegeri (Lai) in ricordo dell'eruzione del 1669.20) MESSINA - Galleria Vittorio Emanuele III, ore 17:00 "Lotto Marzo", estemporanea di pittura, lettura di poesie, esposizione di libri e dischi, lotteria e dibattiti.21) CATANIA - Sede rappresentanza Ars, via Etnea 71, ore 17:00 Conferenza stampa del M5S sulla legge che garantisce la i pagamenti ai professionisti del settore edile.22) SIRACUSA - Aula Consiliare di Palazzo Vermexio, ore 17:00 Incontro della Consulta comunale femminile.23) PALERMO - Camera di Commercio, ore 17:30 "Premio Donnattiva 2019" che quest'anno sarà dedicato alle donne imprenditrici e comunicatrici.24) CATANIA - Libreria Cavallotto, corso Sicilia 91, ore 17:30 Gino Astorina presenta 'In difesa di Caino dalla parte di Abele', racconti di Antonio Fiumefreddo di Albatros edizioni.25) PALERMO - Galleria Lombardi, ore 18:00 Inaugurazione della mostra "Viaggio in Sicilia", dedicata all'opera dell'artista siciliano Francesco Amico.26) AGRIGENTO - Kaos Resort, ore 19:30 Premiazione dei Campionati siciliani 2018 delle 4 ruote. Ospite il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani.27) SAMBUCA DI SICILIA (AG) - Teatro L'Idea, ore 20:30 Monologo teatrale dal titolo "Cinque donne del Sud", con Beatrice Fazi, per la Stagione del Teatro comunale L'Idea.28) CATANIA - Teatro Ambasciatori, ore 20:45 Spettacolo di Teo Mammucari "Più bella cosa non c'è".29) MESSINA - Teatro Vittorio Emanuele, ore 21:00 In scena "I Miserabili". Con Franco Branciaroli.30) PALERMO - Teatro Politeama Garibaldi, ore 21:00 Duncan Ward e il pianista Barry Douglas, musiche di Berlioz, Čajkovskij e Rachmaninov. Si replica il 9.31) PALERMO - Teatro Biondo, ore 21:00 Compagnia di Luca De Filippo, "Questi fantasmi!", regia di Marco Tullio Giordana.32) PALERMO - Cnr, via Ugo La Malfa 153, "Donne e Natura, stili di vita e tumori", organizzato dall'associazione Marco Sacchi.(ANSA)