e di citare a deporre, per il 3 maggio, il consulente che lavorò alle indagini con i pm. E' l'insolito colpo di scena del caso Ferdico, il "re dei detersivi" assolto dal gup, in abbreviato, dall'imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa e ora sottoposto al processo d'appello.Per Giuseppe Ferdico, la Procura chiese l'archiviazione per ben due volte, poi il gip impose l'imputazione. Il pm propose al termine del processo una richiesta di pena di 8 anni a cui seguì, nel 2014, l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Un anno fa, però, la sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo ritenne il commerciante "socialmente pericoloso", gli applicò la sorveglianza speciale per tre anni e mezzo con obbligo di soggiorno a Palermo, e, soprattutto, gli confiscò un patrimonio di oltre 400 milioni di euro.Ma per i giudici la veloce ascesa imprenditoriale di Ferdico sarebbe stata sospetta. Contro l'imprenditore diversi pentiti, tra cui Pipitone e Galatolo, che hanno sostenuto che la mafia aveva usato l'imputato per riciclare denaro sporco.(ANSA)