Sul posto si sono precipitati familiari e vicini di casa, ma al momento del loro arrivo la diciassettenne era stata già gravemente ferita al volto e agli arti.

La ragazza è stata trasportata di corsa in ospedale dove si trova tuttora in prognosi riservata. Nonostante le significative ferite, non sarebbe in pericolo di vita.

Una ragazza di diciassette anni è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata. La vicenda è successa a Nettuno, in provincia di Roma.Secondo la ricostruzione dei fatti, i rottweiler, appartenenti alla sua famiglia, l'avrebbero accerchiata e azzannata mentre si trovava nel giardino di casa.