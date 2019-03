Cambiano anche i vertici delle prefetture di Enna e di Trapani che saranno guidate da due nuovi prefetti. Ad Enna va Giuseppina Scaduto mentre il prefetto di Trapani sarà Tommaso Ricciardi.

Il governo ha infatti nominatocome nuovo Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.Mario Papa sarà il capo della segreteria del dipartimento della Pubblica sicurezza. Giuliana Perrotta è stata nominata commissario del governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse. Liliana Baccari è stata nominata capo dell’Ispettorato generale di amministrazione. Ultima nomina quella di Darco Pellos quale direttore centrale per le risorse umane presso il dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.