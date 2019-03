PALERMO - "Con l'obiettivo di riprendere un percorso quanto piu' collegiale e condiviso, d'intesa con la segreteria regionale del Pd, ho accettato la proposta del neo segretario nazionale di sospendere i congressi provinciali per avviare una fase che consenta di concentrarsi unitariamente sulle prossime elezioni amministrative e europee". Lo dice Toni Costumati, unico candidato alla segreteria provinciale del Partito Democratico a Palermo. "Accolgo di buon grado la decisione di non proseguire nelle attivita' gia' avviate e di rinunciare a quella che poteva considerarsi, come certa, mia proclamazione, perche' e' piu' importante - sottolinea Costumati - favorire l'avvio di un auspicato percorso che porti ad un civile e sereno confronto per il bene non solo del partito, ma per le refluenze positive, che un Pd forte e coeso puo' esprimere per l'intero Paese e, in particolare anche per la nostra provincia".