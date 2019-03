Circonvallazione Partinico (ex SS 186) nel tratto da via Benevento a via Vecchia di Valguarnera;

C.da Turrisi e zone limitrofe.

La normale erogazione idrica alle utenze, salvo imprevisti rilevati in corso d'opera, verrà ripristinata nella giornata di domenica 10 marzo.

Per eventuali informazioni si potrà contattare i seguenti numeri: 091/279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).

PALERMO - L’Amap informa che, a seguito di una ulteriore perdita sulla rete di distribuzione cittadina, dovuta al precario stato delle infrastrutture idriche e delle conseguenti attività di riparazione ed eliminazione della stessa, nella giornata odierna -08 marzo e fino a sabato 9 marzo 2019, è possibile il verificarsi di ulteriori disservizi, nell'erogazione alle utenze idriche, nelle seguenti zone del Comune di Partinico: