Il convegno 'Progressi in andrologia' si terrà all'hotel Palace di Palermo oggi e domani. Un appuntamento per verificare, appunto, i progressi, i problemi e i risultati scientifici acquisti, con esperti da tutto il mondo. "L’appuntamento - dice il responsabile scientifico, il dottore Emilio Italiano -, quest’anno coincide con il XXI Congresso della Sezione Regionale della Società Italiana di Andrologia (SIA). Affronteremo tematiche storiche dell’andrologia con particolare riguardo alle disfunzioni sessuali e al loro approccio integrato nella visione multidisciplinare che da sempre contraddistingue la branca. Il coinvolgimento, come ogni anno, dei Medici di Medicina Generale, permetterà un confronto e una collaborazione che darà ulteriori spunti di riflessione su quanto è stato fatto e su quanto ancora è possibile realizzare. Nella sessione dedicata alla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) si parlerà del problema dell’infertilità che oggi rappresenta un vulnus al diritto alla salute che ha registrato un costante incremento negli anni".