PALERMO - E’ stato presentato oggi presso Palazzo delle Aquile l’Evento Inaugurale di domenica 17 marzo che aprirà la terza edizione de “La Domenica Favorita”. Erano presenti tra gli altri il Sindaco Leoluca Orlando, il futuro assessore al Decoro Urbano Fabio Giambrone, i fondatori del Comitato della Manifestazione, Nicola Fabio Corsini e Marco Lampasona. L’edizione 2019 comincerà ufficialmente con la Celebrazione Eucaristica prevista per le 10,15 all’interno della Cappella del Museo Pitrè, aperta in via eccezionale per l’occasione. Alla funzione religiosa, oltre alle Autorità cittadine, prenderanno parte i rappresentanti delle Istituzioni e delle Associazioni coinvolte; al termine la Banda Meccanizzata Brigata Aosta eseguirà l’inno nazionale. Per la giornata di domenica 17 marzo saranno 42 le attività ludiche, culturali e sportive proposte dalle 10,00 alle 14,00. In via del tutto eccezionale per questo primo appuntamento il Parco sarà aperto al traffico e le attività previste si concentreranno su un’area limitata a Villa Niscemi e alla Palazzina Cinese. Per le successive domeniche in programma, 7 e 14 aprile, 5 e 12 maggio le attività si svolgeranno nell’intera area del Parco che verrà chiuso al traffico."La Favorita è senza dubbio un simbolo di Palermo - ha detto Orlando - E' il più visitato e frequentato parco della città, con Monte Pellegrino e le borgate marinare ai suoi limiti. E' il simbolo della possibilità di far rinascere una zona della città a lungo abbandonata. E' soprattutto il simbolo dell'importanza della collaborazione fra l'Amministrazione comunale e i privati, semplici cittadini ed associazioni, che hanno a cuore la nostra città e il suo sviluppo. Per questo anche quest'anno si rinnovano gli appuntamenti con "La Domenica Favorita" che saranno ancora più ricchi e coinvolgenti che in passato, ancora più partecipati e ancor più stimolo a fare sempre meglio non solo per quel parco, ma per la vivibilità e la fruibilità di tutto il verde cittadino. Ci prefiggiamo comunque a chiusura di questa edizione di presentare un percorso per mettere in sicurezza la manifestazione, affinchè diventi un appuntamento costante e non più limitato a poche domeniche all’anno".Per Nicola Tricomi, Nicola Fabio Corsini e Marco Lampasona, soci fondatori del Comitato “La Domenica Favorita”, "la manifestazione, che si distingue per essere un eccezionale spettacolo a cielo aperto nel parco urbano più grande d’Italia, è un modello innovativo ed unico di partenariato pubblico privato per la valorizzazione e la fruizione di un bene comune. Oltre 60 mila persone nel 2018 hanno partecipato agli eventi domenicali realizzati da oltre 30 associazioni, enti ed istituzioni. Come Comitato Promotore l’obiettivo che ci poniamo è quello di dare sistematicità e continuità al Progetto con l’auspicio che il Parco possa diventare come il Central Park di New York. Vogliamo dare continuità a questo progetto, rinnovando di anno in anno il nostro impegno”.