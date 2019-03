dissestato a seguito della demolizione di un immobile fatiscente”. A chiederlo è il capogruppo di Sicilia Futura al consiglio comunale di Palermo Gianluca Inzerillo. “La strada, infatti, prima della demolizione, finiva proprio davanti il vecchio casolare – dice Inzerillo - Oggi, a causa del dissesto dell’asfalto, la via non può essere collegata a via Messina Marine. Per questo è stato creato un tavolo tecnico presso gli uffici comunali di via Ausonia: il ripristino del manto stradale è necessario per realizzare un importante sbocco viario che darebbe la possibilità agli automobilisti, di immettersi da via Bennici in via Messina Marine, agevolando il transito veicolare e smaltendo il traffico su via Tiro a Segno, spesso troppo intasato, nelle ore di punta. E’ prioritario restituire al territorio maggior decoro, mentre oggi è solo un ghetto”.