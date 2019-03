sondaggio dell’Istituto Demopolis sulla fiducia dei siciliani nelle istituzioni regionali

e in particolare degli esponenti della maggioranza che all’Assemblea Regionale Siciliana appoggia il governo Musumeci.Il capogruppoha sottolineato che “il dato di consenso appaiato al risultato elettorale e la crescita dell'indice di gradimento del presidente Musumeci sono due elementi importanti della ricerca pubblicata da Demopolis, ma non sono i più importanti. Ciò che deve suscitare soddisfazione - ha chiosato Aricò - è l’apertura di credito di quasi un ulteriore 20% dei cittadini che guarda al lavoro del governo regionale senza pregiudizi”. Per la compagna di partito“il sondaggio evidenzia come nei siciliani si stia riscoprendo l’orgoglio di avere un presidente della Regione che per stile, caparbietà, capacità amministrativa riesca finalmente a rappresentare i loro interessi con grande dignità e autorevolezza.”“Il centrodestra siciliano - ha commentato - mostra di avere le caratteristiche per affermare azioni di buon governo. Vengono apprezzati, in particolare, le best pratices nel settore dei rifiuti dove l’assessore Pierobon agisce con un piglio deciso ed altamente professionale. Così come vengono percepite quali strategie positive le politiche nel settore degli investimenti infrastrutturali. Serve, senz’altro, da monito, l’urgenza che i siciliani denunciano per interventi concreti utili a far aumentare l’occupazione. Un buon lavoro - ha proseguito Lo Curto -, in tal senso, ha fatto l’assessore Mimmo Turano attraverso l’emanazione di bandi per le imprese, che assicurano proprio maggiore crescita occupazionale. Siamo sulla buona strada, questo patrimonio di buona amministrazione sarà utile a far crescere la Sicilia ed a migliorare la qualità della vita nella nostra regione”.