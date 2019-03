SIRACUSA - Militari della Guardia di finanza e agenti della polizia di Siracusa hanno arrestato Alfio Gagliano e Giuseppe Messina, di 19 e 20 anni, per aver esploso, il 13 novembre scorso, dei colpi di pistola in pieno giorno contro un'abitazione. La scena, ripresa da sistemi di video sorveglianza nelle vicinanze della casa, è stata notata da un militare delle Fiamme gialle. Visionando i filmati gli investigatori sono riusciti a estrapolare le immagini che hanno permesso di identificare i due. Le indagini hanno permesso di accertare che il gesto intimidatorio è riconducibile a vecchi rancori fra i giovani e la figlia dell'uomo che si trovava in quell'abitazione agli arresti domiciliari. Le Fiamme gialle tra l'altro hanno spiegato che nella notte dell'11 agosto 2018, i due erano rimasti coinvolti in una rissa dopo essere evasi dagli arresti domiciliari. Il gip del Tribunale di Siracusa ha disposto l'applicazione della misura cautelare in carcere. (ANSA).