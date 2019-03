Anche questa settimana il calendario degli eventi siciliani è ricco di interessanti iniziative: ve ne proponiamo alcune delle più interessanti.In occasione della Giornata Internazionale della Donna, due giornate, quelle di venerdì 8 e sabato 9, dedicate al dibattito e alla riflessione sul ruolo della donna nel mondo del lavoro d’oggi: “ArcheoDonna: l’archeologia delle donne in Italia dal XX secolo al futuro” nasce con l’intento di sensibilizzare e di promuovere l’operato delle donne su cui poggia il futuro e il rinnovamento del campo archeologico e non solo. L’evento che si terrà al Museo Archeologico regionale “Antonino Salinas di Palermo sarà ricco di incontri e tavole tematiche tenute da importanti figure accademiche e ministeriali, oltre che a numerose studiose.Sempre per la Giornata Internazionale della Donna, la Chiesa di Maria Santissima degli Agonizzanti di Monreale ospiterà dalle 10 alle 19 la fiera dell’artigianato artistico “CreArt è Donna” , un’esposizione di manufatti artistici di ogni tipo, tra gioielli, tessuti e tanto altro, realizzati dall’estro creativo delle artigiane siciliane. Il format de “Il Borgo dei Borghi” approda al Mercato Sanlorenzo : nella giornata di domenica 10 un mercato dedicato alle più rinomate prelibatezze di Petralia Soprana, inserita nel circuito dei Borghi Più Belli d’Italia; dal dolce al salato, numerose delizie locali, tra le quali il tradizionale “sfoglio madonita”, torta di formaggio tuma, cioccolata, cannella e zucchero, preparata dalla pasticceria Marammà.Hermes Sicily Tours organizza una visita guidata per le vie di Scicli , location della fortunata serie tv del Commissario Montalbano tratta dai romanzi di Andrea Camilleri: oltre ai monumenti barocchi e le chiese settecentesche del centro storico, patrimonio dell’Unesco, si visiteranno anche il Commissariato e le stanze del questore.L’artista fiorentino Lorenzo Pacini porta alla Galleria KoArt Unconventional Place di Catania la sua mostra “Futura” : fruibile dal 2 Marzo al 6 aprile, una galleria di quadri, sculture e istallazioni che trovano il loro fulcro nella critica alla società moderna e alle sue contraddizioni. Il Museo delle Trame del Mediterraneo di Gibellina aderirà nelle giornate di sabato e domenica all’iniziativa “iovadoalmuseo” : l’ingresso gratuito offerto in occasione dell’evento sarà un ottima occasione per poter visitare il museo che da anni è sede di un’interessante esposizione di opere, estratte da diversi linguaggi artistici, che attraversano la storia e la cultura dell’arte del Mediterraneo. Scenari onirici e fantastici saranno i protagonisti della mostra “Mirage” dell’artista agrigentina Sara Vattano: nella galleria Civico 111 di Gela , una selezione di opere surreali che hanno fatto il giro delle gallerie d’Italia.​Parte da Piazza Antonio Mordini domenica 10 alle 9 la terza edizione del “Torneo Città Metropolitana di Palermo” : la gara, con un percorso di 8 kilometri divisi in quattro giri, farà parte del “Gran Prix Provinciale Palermo 2019”. Nelle aree limitrofe alla zona di partenza verranno allestiti tavoli da ping pong, biliardini e campi da pallavolo per il piacere di coloro che assisteranno alla gara.“I Miserabili” di Hugo al Teatro Vittorio Emanuele di Messina: riadattato da Franco Branciaroli e diretto da Franco Però, torna a teatro uno dei più amati classici della letterature e del teatro francese.Torna il progetto musicale “Canzoni contro la disattenzione in box” di Marina Rei e Paolo Benvegnù con due date in Sicilia: la prima venerdì al Retronouveau di Messina e la seconda sabato al Ma di Catania . Il concerto prende la forma di uno spettacolo riflessivo e intimo tra i due autori che oltre a suonare canzoni del loro repertorio porteranno classici della tradizione cantautorale italiana.