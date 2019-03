dieci attrezzi cardio tra tapis roulant, ciclette, step e oltre 40 macchine isometriche. “Una palestra all'avanguardia che risponde alle esigenze di una comunità sempre più attenta allo sport e alla cura della persona”, commenta il sindaco Antonio Rini.

Sport e benessere tornano protagonisti al Comune di Ventimiglia grazie alla nuova palestra inaugurata oggi, alla presenza di numerose autorità civili. La struttura in provincia di Palermo contaA tagliare il nastro l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, Roberto Lagalla, e i deputati regionali Alessandro Aricó, Giuseppe Lupo e Giuseppe Milazzo. Alla cerimonia anche il Vice Presidente del Coni Sicilia Sandro Morgana, il Delegato provinciale del Coni Sicilia Giuseppe Canzone e il Presidente Nazionale F.I. Badminton Carlo Beninati."Le idee diventano azione – continua Rini - Dopo la riapertura della piscina e la ristrutturazione del campo di calcetto, ecco una palestra rigenerata e completa. Una struttura che punta non solo allo sport e al benessere, ma anche al lavoro e all’occupazione. Infatti daremo, mediante apposito bando pubblico, queste strutture in gestione per creare economia circolare sana".“Il potenziamento delle attività sportive, soprattutto nelle piccole comunità, è di grande importanza per coniugare esercizio fisico e rigore personale. – dichiara l’Assessore alla Pubblica Istruzione Roberto Lagalla - Nel caso di Ventimiglia, a questo generale obiettivo si unisce la condivisione dell'attività tra scuola e comunità, nella consapevolezza del ruolo che l'educazione motoria svolge a favore degli alunni, sin dalla più tenera età”.