mentre parlavano di mille altre cose. Comprese le difficoltà economiche della vita di tutti in giorni.I soldi non bastano. È un tema che toglie il sonno a tantissimi italiani. Nessuno, o quasi, pensa di risolvere i guai economici impugnando una calibro 7.65. La “cosa” da fare, infatti, era l'omicidio di Vincenzo Urso.“... la faccio io, dice, non ci sono problemi, mi dice questo”. Piero è Piero Erco. Di lui parla Restivo, che nel frattempo è diventato collaboratore di giustizia.palermitana emerge una storia di "normale" brutalità mafiosa. Erco è indagato per il delitto commesso ad Altavilla Milicia nel 2009. Assieme a lui sotto inchiesta ci sono i mandanti – Francesco e Andrea Lombardo, padre e figlio, entrambi oggi pentiti – e Luca Mantia, l'uomo che avrebbe accompagnato Erco sul luogo dell'omicidio.i, è napoletano ma da decenni vive a Trabia, e dallo scorso settembre è detenuto per un'estorsione aggravata dal metodo mafioso. Assieme ad un'altra persona, Antonio Teresi, sarebbe andato a chiedere il pizzo al gestore di un lido balneare. Teresi è il solo ad avere precedenti per mafia.ed Erco è un killer che ha agito per denaro, quello di Urso è l'unico omicidio che commesso? Pubblici ministeri e carabinieri stanno lavorando attorno a questo interrogativo in un territorio segnato da decine di vecchi delitti di mafia irrisolti.Restivo racconta di avere testato la sua fermezza: “Gli dico, Piero ma sei sicuro? Ma stai tranquillo, 100 per cento mi fa a me”. Nessun ripensamento, solo freddezza. La stessa freddezza che gli avrebbe consentito di non andare nel panico quando la pistola si inceppò provocandogli un taglio alla mano e il silenziatore non funzionò.Altri, invece, restano in circolazione anche a Palermo, dopo avere ammazzato Davide Romano, Giuseppe Calascibetta, Francesco Nangano, Giuseppe Di Giacomo e Giuseppe Dainotti.