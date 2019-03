CORLEONE (PALERMO)- Il Tribunale di Termini Imerese ha assolto il presidente del consiglio comunale di Corleone, Pio Siragusa - difeso dall’avvocato Francesco Paolo Sanfilippo -, accusato di avere fotografato e divulgato i dati sensibili del casellario giudiziale dell’ex sindaco Leoluchina Savona.

L’attuale presidente del consiglio Pio Siragusa si è sempre difeso contestando di avere scattato la foto e comunque sostenendo che, in ogni caso, avrebbe agito nell’esercizio del dovere di vigilare. Nel corso del dibattimento sono stati sentiti diversi consiglieri comunali che hanno ricostruito l’accaduto.

L’accusa aveva chiesto per Siragusa la condanna ad un anno di reclusione.

Alla fine il tribunale ha accolto la tesi difensiva dell’avvocato Sanfilippo ed ha assolto Siragusa perché il fatto non sussiste.

, allora capogruppo dell’opposizione, nel corso di una riunione della commissione "Controllo e Garanzia" visionò i casellari di tutti i componenti dell’amministrazione per evidenziare cause di ineleggibilità o di decadenze sulla base della legge Severino. Secondo l’accusa, Siragusa, si sarebbe appartato per fotografare la nota da cui emergevano i precedenti di Savona, ricevendo pure un rimprovero da una dipendente comunale. La dipendente, sentita dai carabinieri, confermò l’accaduto. Da lì, una formale contestazione da parte del segretario comunale e la denuncia da parte dell’ex sindaco per violazione della legge sulla privacy.per una mozione di sfiducia contro Savona che nel processo si è costituita parte civile chiedendo il risarcimento dei danni.