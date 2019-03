Umberto Guagliardo, così racconta il pentito Francesco Lombardo, le aveva prese di santa ragione: “U Scintilluni, Tonino Lauricella, ha menato Umberto Guagliardo...”. Lauricella, boss della Kalsa che tutti conoscono con l'appellativo 'u Scintilluni, aspettava la prima occasione utile per dare una lezione a Guagliardo: “Poi me lo ha spiegato Umberto che praticamente ha fatto delle cose senza essere autorizzato... una estorsione che aveva chiesto a stu ragazzo... dell'agenzia”.. Insolito e controllato: “... nel carcere, mentre eravamo nella celletta che dovevamo andare al Tribunale... prima che ci fanno la perquisizione”.avrebbe picchiato Guagliardo in presenza di Lombardo, “Pietro Liga, Gino Di Salvo e altri che non ricordo”. Tutti in attesa nel 2013 di un processo che vedeva imputati boss e picciotti del mandamento di Bagheria.