PALERMO - Nella lista dei 157 passeggeri del volo dell'Ethiopian Airlines precipitato oggi figura anche l'assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana Sebastiano Tusa, archeologo di fama internazionale, Sovrintendente del Mare della Regione. Tusa era diretto in Kenia, per un progetto dell'Unesco, dove era già stato nel Natale scorso insieme con la moglie, Valeria Patrizia Li Vigni, direttrice del Museo d'Arte contemporanea di Palazzo Riso a Palermo che non era a bordo dell'aereo.Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci è in contatto da stamane con l'Unità di crisi del ministero degli Esteri, a seguito del tragico incidente aereo in Etiopia. A breve il governatore rilascerà una dichiarazione.