Un aereo dell'Ethiopian Airlines si è schiantato mentre era diretto a Nairobi. Lo ha comunicato il premier dell'Etiopia aggiungendo che ci sono vittime. Successivamente la compagnia ha comunicato che a bordo del suo Boeing 737, schiantatosi poco dopo il decollo da Addis Abeba, c'erano 149 passeggeri ed 8 membri dell'equipaggio. Lo schianto è avvenuto alle 8.44 locali, 6 minuti dopo il decollo ad una cinquantina di chilometri a sud della capitale etiope."Al momento le operazioni di ricerca e di soccorso sono nel vivo e non abbiamo informazioni confermate di superstiti o di possibili cause dell'incidente", si legge in un comunicato diffuso dall'Ethiopian Airlines.