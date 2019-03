L'archeologo Sebastiano Tusa, classe 1952, palermitano, è stato titolare della Sovrintendenza del Mare presso la Regione Siciliana e professore universitario con una cattedra di Paletnologia all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.Nel suo curriculum, Tusa può vantare una borsa di studio presso l’Ucla (University of California Los Angeles), numerosi incarichi come ricercatore e docente presso gli atenei della Sicilia, collaborazioni con il Ministero dei beni culturali e ambientali. A lui si deve la direzione degli scavi a Pantelleria nel 2003, con il conseguente ritrovamento di reperti relativi all’età imperiale e i lavori di ricerca presso la città Fenicia di Mozia, avvenuti nel 2005. È stato anche parte dell’ufficio Unesco di Venezia dove (nel biennio 2009-2010) si è occupato della realizzazione dei siti archeologici in Albania.All’attività archeologica, ha inoltre associato l’impegno politico: nel 2012 tenta l’entrata al Consiglio Comunale di Palermo (senza tuttavia riuscirci), correndo nella lista di “Futuro e Libertà”, a sostegno della candidatura a sindaco di Alessandro Aricò, oggi capogruppo di #DiventeràBellissima all’Ars e fedelissimo dello stesso Musumeci.