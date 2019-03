È stato proposto agli invitati un programma di brani della tradizione operistica italiana e tedesca (Verdi, Donizetti, Puccini, Mozart) particolarmente apprezzato dagli invitati con richieste di bis e standing ovation.

La Fiera di Berlino ha un ricco programma di incontri rivolti alle Istituzioni responsabili della promozione turistica nelle proprie regioni e agli operatori turistici. Alcuni appuntamenti che si realizzano nella “Piazza Italia” vedono coinvolta la Regione Siciliana nel condividere progetti legati alla Destinazione Sicilia, come la definizione di strategie comuni tra le regioni del sud per il turismo di ritorno legato al mercato argentino. Particolarmente importanti gli incontri, che vedono la partecipazione dell’assessore Pappalardo, promossi dalla rete dei Borghi più belli d’Italia per una nuova offerta turistica di eccellenza legata ai territori rurali e dalla Federazione alberghi per un format di turismo sostenibile e pesca da costruire per le numerose isole che popolano delle coste siciliane.

Nel corso delle diverse tappe fieristiche che registrano la partecipazione della Regione Siciliana questi importanti palcoscenici del mercato turistico siciliano hanno offerto l’opportunità all’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo di narrare la Sicilia a partire dal suo ricchissimo patrimonio UNESCO, riconducibile alla World Heritage List e al Registro delle Eredità Immateriali, e di illustrare la ricchezza di potenziali proposte di viaggio slow attraverso i suoi territori. Sono itinerari di viaggio che abbinando le eccellenze di cultura, ambiente, cibo e tradizioni, permettono di percorrere i cinque Parchi naturali regionali e le tante Riserve Naturali Orientate e le Oasi, di attraversare l'isola alla scoperta dei suoi borghi rurali e costieri, di farsi coinvolgere nelle sue feste più importanti.

Il fitto calendario 2019 di Fiere internazionali dedicate al turismo vede la partecipazione della Regione Siciliana all’interno di un gruppo selezionato di appuntamenti, coerente con le strategie di promozione della Destinazione Sicilia definite e avviate già nel corso del 2018 e che hanno fornito numerosi e consistenti riscontri positivi, in termini di aumento dei viaggiatori nazionali e internazionali verso l’isola, scalata delle classifiche nazionali dei due aeroporti di Catania e Palermo, incremento sensibile nell’ apprezzamento del Brand Sicilia.Superata l’impasse legata alla partecipazione degli operatori e alla conseguente ammissibilità di spesa in relazione alle regole comunitarie, sono già numerosi gli appuntamenti fieristici, conclusi, in corso o in programma a breve termine, che registrano il successo nella sinergia amministrativa e di progetto tra l’ Assessorato del Turismo Sport e Spettacolo e l’Assessorato delle Attività produttive. Il primo con la responsabilità dell’ allestimento espositivo e la cura del programma delle attività previste, il secondo con la gestione della partecipazione degli operatori. Un’ulteriore scelta, avviata e che diverrà sistema nel prosieguo del Calendario fieristico della Sicilia, vede la realizzazione di spazi espositivi autonomi della Sicilia per un gruppo selezionato di fiere, in relazione ai mercati e all’importanza della Fiera, e la partecipazione all’interno dello Stand Italia curato dall’Enit nelle altre realtà, anche in relazione a evidenti difficoltà logistiche correlate alla particolare distanza del luogo di svolgimento.È stato così possibile realizzare la partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo – BIT di Milano, con un grande spazio espositivo progettato dalla Sicilia e apprezzato come il migliore Stand della Fiera. Altri tre appuntamenti sono stati pensati all’interno dello stand ENIT – Padiglione Italia: il Salon des Vacances di Bruxelles (6-9 febbraio), l’ International Tourismus Borse –ITB di Berlino (10-15 marzo), la Moscow International Travel &Tourism Exhibition – MITT di Mosca (12-14 marzo). Sono partecipazioni che rispondono a esigenze strategiche per il turismo siciliano.La Regione era assente da quasi due decenni dalla più importante fiera belga dedicata al turismo e infatti la sua partecipazione ha registrato un grande riscontro di interesse verso la Sicilia, anche in relazione al turismo di ritorno, importante segmento sul quale si concentrano numerose strategie nei mercati internazionali. La fiera moscovita rappresenta un’importante opportunità per costruire progetti e relazioni utili a incrementare in modo considerevole l’attenzione verso la Sicilia di un mercato particolarmente interessante ma che non registra ancora numeri sufficientemente gratificanti rispetto alle enorme potenzialità del nostro territorio.E' un legame profondo quello che unisce Germania e Sicilia, testimoniato dalla presenza assidua nell’isola di viaggiatori tedeschi, particolarmente attratti da mete come le Eolie, l'Etna, Catania e Palermo. E' naturale, quindi, constatare che la Germania rappresenta il principale mercato del turismo internazionale verso la Sicilia dopo la Francia, testimoniato anche dal costante aumento di passeggeri tedeschi che giungono nei nostri scali siciliani, e dal loro crescente apprezzamento del nostro territorio e delle sue qualità culturali, naturali, enogastronomiche.E' in questo scenario estremamente positivo del turismo tedesco verso la Sicilia che si inquadra la partecipazione della Regione Siciliana all’ edizione 2019 dell’Internationale Tourismus Borse ITB, riconosciuta internazionalmente tra i più importanti eventi fieristici per il settore del turismo e che costituisce quindi un appuntamento irrinunciabile per fornire un’ adeguata risposta all’ottima performance in Sicilia di questo mercato. Brevi video proiettati su schermo nelle cinque giornate della Fiera raccontano le eccellenze culturali, naturali e naturalistiche, artistiche, enogastronomiche.Le cinque giornate della Fiera sono l'occasione per illustrare a rappresentanti delle istituzioni e operatori i progetti di promozione della Destinazione Sicilia, come il Calendario Regionale delle manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico, la Fiera Mediterranea del Cavallo di Ambelia, la nuova edizione del Progetto dei Treni storici del gusto, gli itinerari di visita con modalità lenta e sostenibile della Sicilia attraverso i siti UNESCO, Borghi, Parchi naturali regionali, Oasi, Riserve Naturali. Con la partecipazione all'ITB di Belino si percorre un'ulteriore importante tappa nella commercializzazione e promozione del Brand Sicilia in uno dei principali mercati internazionali.La Regione Siciliana ha invitato la Fondazione Teatro Massimo a partecipare all’evento fieristico di Berlino con l’esecuzione di momenti musicali per canto e pianoforte da realizzare all’interno dello Stand della Sicilia nelle giornate dell’ITB riservate al pubblico. Il maestro Antonio Smaldone al pianoforte, il soprano Giulia Mazzola e il baritono Claudio Levantino sono stati i protagonisti indiscussi dell’evento musicale che l’Assessorato del Turismo Sport e Spettacolo ha offerto nei saloni dell’Ambasciata Italiana in occasione della cena ufficiale per l’inaugurazione dello Stand Italia, con la partecipazione, tra gli altri, dell’Ambasciatore Luigi Mattiolo insieme alla rappresentanza diplomatica italiana, del Ministro per le politiche agricole e del Turismo Gian Marco Centinaio, del Governatore della Regione Veneto Luca Zaia e dell’Assessore per il Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana Sandro Pappalardo. Presenti anche numerosi assessori delle regioni italiane, alcuni dei principali operatori del turismo internazionale e importanti personalità dell’economia tedesca.