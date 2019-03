Flott Golf Challenge

adottate dalla Federazione Italiana Golf. Possono partecipare al circuito tutte le giocatrici ed i giocatori dilettanti, italiani e stranieri, in possesso di regolare handicap e regolarmente tesserati presso le regolari Federazioni.



Il Verdura Resort di Sciacca



I Monasteri Golf Resort di Siracusa



Il Picciolo Etna Golf Resort, alle falde del Monte Etna.



Golf Club Palermo Parco Airoldi



invece, si disputeranno presso il Golf Club Matilde di Canossa (Reggio Emilia).

(Sud e Nord) che si contenderanno la finale, giocata secondo la formula della Ryder Cup, che per questa IV edizione avrà come sede Marrakech in Marocco, in un Golf Club ed in una data ancora da definire, ma presumibilmente tra la fine del 2019 ed i primi mesi del 2020.

appena conclusa, ha visto la partecipazione di oltre 100 giocatrici e giocatori, distribuiti tra il circuito Nord e quello del Sud. Un bel torpedone che si trasferiva, tappa dopo tappa, tra i campi della Sicilia, mettendo in moto un vero e proprio circuito turistico. Ad esempio, la coincidenza della Tappa a I Monasteri di Siracusa nell'estate del 2018, con l'evento delle “Tragedie Greche” ha permesso a molti partecipanti di essere presenti in una manifestazione mai vista prima. Un valore aggiunto a questa scelta fatta diversi anni fa dal management della Flott.

Il campo di gioco, per questa tappa, in cui si daranno appuntamento i giocatori non professionisti legati al mondo del golf siciliano, sarà quello del Verdura Resort di Sciacca.: rispetto per l'avversario, concentrazione, merito e focus sugli obiettivi., cosa che impreziosisce ulteriormente tutto l'evento sportivo e di un media partener che veicolerà negli opportuni canali, le informazioni, le news, le classifiche che man mano saranno definite alla fine di ogni tappa.vero motore di questo challenge.