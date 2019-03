Mi lascia profondamente colpita la notizia della morte di 157 persone che erano a bordo del Boeing 737 dell'Ethiopian Airlines precipitato questa mattina. Nella lista dei passeggeri ci sarebbero anche 8 italiani, tra cui l'assessore della Regione Siciliana Sebastiano Tusa, persona capace e perbene. Alle famiglie delle vittime la mia vicinanza e il mio cordoglio".

Nel corso del suo mandato come assessore Tusa era stato vicino alle iniziative del Centro La Torre e, presente venerdì scorso alla videoconferenza sul femminicidio promossa dal Centro Studi, aveva preso l'impegno di presenziare alla pulizia della lapide che i ragazzi effettueranno a ridosso del 30 aprile, anniversario dell'uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo.

Alla famiglia dell'assessore Tusa le sincere condoglianze dei soci del Centro Pio La Torre".

L'assessore regionale per i Beni culturali Sebastiano Tusa era a bordo dell'aereo della Ethiopian Airlines caduto oggi in Etiopia poco dopo il decollo da Addis Abeba. Tanti i messaggi che si susseguono in queste ore."Il mio profondo dolore per la tragedia dell'aereo dell'Ethiopian Airlines, in cui hanno perso la vita anche 8 nostri connazionali. Esprimo la mia vicinanza alle loro famiglie e alla Regione Sicilia per la perdita dell'assessore Sebastiano Tusa".: "Oggi un aereo è caduto in Etiopia. A bordo anche italiani che hanno perso la vita per una fatalità, per un caso. Morire di domenica mentre stai tornando da un impegno di lavoro può sembrare paradossale. Eppure c’è tanta gente che lavora di domenica. Molti non ci crederanno, ma ci sono anche i politici, i parlamentari, i rappresentanti delle istituzioni il cui lavoro spesso li porta ad essere impegnati anche quando altri riposano davanti alla tv o pranzano in casa con la famiglia. Tra quegli italiani morti c’era anche un uomo delle istituzioni, un uomo di profonda cultura che aveva fatto della sua domenica di riposo una qualsiasi altra giornata di lavoro, allo scopo di promuovere l’immagine della Sicilia all’estero, per adempiere al suo ruolo di assessore ai Beni Culturali. Ciao Sebastiano, è stato un onore conoscerti e lavorare con te".: “Il governo della Regione perde un autorevole esponente, la Sicilia un proprio figlio impegnato e competente, molti di noi un amico sincero e leale. La scomparsa di Sebastiano Tusa, così inaspettata e così tragica, ci consegna un lutto vivo ed angosciante ed un’eredità carica di responsabilità nel segno del Suo costante impegno e della Sua duratura memoria. Nel regno dei Più lo accompagni il nostro ricordo e la nostra preghiera; a noi che restiamo rimanga vivo l’esempio di un uomo giusto, profondamente innamorato della sua terra, del suo lavoro e della cultura classica”.: "Una notizia drammatica. In pochi mesi abbiamo imparato ad apprezzare la capacità dell’Assessore Tusa di imprimere un taglio di straordinaria professionalità alla gestione dei beni culturali della Sicilia. Un’opera in continuità con il suo infaticabile lavoro di studio e di ricerca. Per tutti noi una perdita grave".s: "C’eravamo visti giovedì per parlare di alcune problematiche della mia provincia, avevamo tanti progetti entusiasmanti per Agrigento, avremmo dovuto rivederci al suo rientro, e invece si interrompe tutto così tragicamente. Sono sconvolta e incredula, un uomo di cultura e di spessore, un amico strappato alla vita con un inaccettabile incidente aereo. Vicina a sua moglie, alla sua famiglia, ad una comunità che piange uno dei suoi migliori figli".: "Una tragedia che lascia senza parole, l’aereo dell’Ethiopian caduto oggi in Africa spezza tante famiglie e ci porta via una delle persone migliori della Sicilia. Sebastiano Tusa, archeologo visionario e assessore del governo siciliano, va via da questo mondo lasciandoci atterriti. Piangiamo una persona di grande livello che abbiamo apprezzato e che si è fatta stimare per la competenza, la serietà, la generosità e la buona volonta, caratteristiche, queste, che rendono speciali gli uomini. A nome mio personale e del gruppo Udc del parlamento regionale esprimo i sentimenti di cordoglio alla famiglia di Sebastiano Tusa e al governo siciliano. Personalmente perdo un amico a cui riserverò per sempre un posto unico e speciale nel mio cuore".: "Sono veramente addolorato per la morte dell’assessore regionale ai Beni Culturali Sebastiano Tusa. Una tragedia immane, stento ancora a crederci. Persona perbene e dignitosa, che ha sempre mantenuto un profilo basso nel suo lavoro ma di grande sostanza e concretezza. Essere stati a contatto con lui è stata una crescita umana sotto tutti i punti di vista. La Sicilia, la nostra terra, perde una grande risorsa. Esprimo, insieme a tutti i componenti del gruppo parlamentare, le più sincere e sentite condoglianze alla famiglia”.: "Sono profondamente addolorato per la tragica scomparsa di Sebastiano Tusa, assessore regionale ai Beni Culturali, persona di grande valore umano e professionale. Esprimo alla moglie e ai familiari sincero cordoglio a nome mio e dei parlamentari del gruppo Pd all’Ars".: "Una notizia sconvolgente che mi ha rattristato profondamente. Avevo incontrato Sebastiano Tusa solo due giorni fa con dei giornalisti tedeschi interessati a conoscere il suo lavoro per la cultura a Palermo e come sempre lo avevo trovato appassionato, sorridente e disponibile. La nostra Regione perde un professionista di grandissimo spessore, un vero luminare nel suo campo che ha dedicato la sua vita alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico, profondo conoscitore e promotore del valore dell'arte come motore di sviluppo sociale". Orlando ha preannunciato il lutto cittadino per il giorno dei funerali.: ": "Sono rimasto molto scosso nell'apprendere questa notizia tragica, gravissima e inaspettata. Il professore Tusa è stato un grandissimo studioso di fama internazionale, che ha guidato numerose e importantissime missioni archeologiche e ha contribuito a diffondere la cultura e il patrimonio storico e artistico della Sicilia. Per diversi anni è stato stimato docente presso il nostro Ateneo. La sua scomparsa è una enorme perdita per tutto il mondo della cultura, per la nostra Regione e per tutti noi. Esprimiamo alla sua famiglia le più sentite condoglianze".: "Con Sebastiano Tusa scompare un profondo studioso della storia di Sicilia, un uomo che ha amato con tutto se stesso questa terra. Salemi perde non soltanto un punto di riferimento per le politiche dei beni culturali ma anche un amico: Tusa ci è stato accanto e ci ha fornito tutta la sua esperienza e il suo bagaglio culturale nello sviluppo degli scavi archeologici della nostra città, soprattutto quelli di Mokarta. Con lui avevamo parlato di tante idee e progetti su Salemi. Ai familiari va il cordoglio mio, dell'Amministrazione e di tutti i salemitani".esprime il più sincero cordoglio per la tragica scomparsa dell'assessore regionale ai Beni Culturali Sebastiano Tusa: "La Sicilia perde un uomo di grande cultura, un archeologo di fama, un assessore che ha lasciato un'impronta nell'azione di governo svolta in questi anni. Alla famiglia e al governo della Regione, le più sentite condoglianze".: "Tusa è stato un assessore capace e un uomo sensibile, sempre attento alle istanze dei lavoratori e concentrato sulla valorizzazione di un settore, quello dei Beni culturali, centrale per la nostra amata Sicilia. Perdiamo un grande professionista. Ai suoi familiari e a tutti quelli che lo amavano, arrivi il nostro cordoglio".e il coordinamento regionale Beni culturali "apprendono con grande dolore la notizia della tragica morte dell'assessore Sebastiano Tusa. Ci stringiamo intorno alla famiglia ed esprimiamo le nostre più sentite condoglianze"."esprime il proprio cordoglio per la morte dell'assessore ai Beni Culturali, Sebastiano Tusa, ucciso nello schianto aereo di stamani a Nairobi.