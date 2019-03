PALERMO - Un uomo è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale Civico di Palermo dopo essere stato morso da una vipera mentre stava raccogliendo asparagi. Rosario Li Causi, 64 anni, stava trascorrendo la domenica in campagna raccogliendo asparagi ai bordi della Palermo-Sciacca, all'altezza del bivio per Corleone, quando è stato morso ad una mano da una vipera.L'uomo ha cercato di salire sulla sua auto e di raggiungere l'ospedale più vicino ma durante il tragitto si è sentito male schiantandosi con la sua auto. Li Causi è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in elisoccorso all'ospedale Civico. Le sue condizioni, secondo i medici, sono gravi.