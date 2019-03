PALERMO - Il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha partecipato stamani, in via Giuseppe Pagano, alla commemorazione per il ventesimo anniversario della morte di Giuseppe Siciliano, il Capo Squadra dei Vigili del Fuoco morto l'11 marzo 1999 nel crollo di una palazzina in cui persero la vita anche i propri suoceri, Maria Gugliotta e Salvatore Finocchio. La cerimonia si è svolta nella villetta intitolata a Siciliano nel 2016 alla presenza, tra gli altri dei familiari del Vigile del Fuoco e di autorità civili, militari e religiose."Fare memoria del sacrificio di Giuseppe Siciliano - ha dichiarato il sindaco - è un'occasione di dolore, preghiera e gratitudine per il sacrificio di una vita nell'adempimento del proprio dovere. Essere qui dopo vent'anni è anche la condivisione del dolore e la conferma dell'ammirazione per la dignità e sobrietà della vedova e dei familiari e mandare un messaggio in questo spazio urbano recuperato alla vivibilità dei cittadini tutti, esprimendo al contempo forte apprezzamento ai vigili del fuoco che quotidianamente rischiano la vita nel silenzio e senza clamore".(ANSA)