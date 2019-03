685 infrazioni sono state rilevate con il telelaser, lo strumento di rilevamento della velocità a distanza con contestazione immediata. Altre 4940 sono state accertate con l'autovelox mobile.

Il limite di velocità viene superato soprattutto lungo la circonvallazione, principale via di accesso alle autostrade e di ingresso in città "Nella maggior parte dei casi - spiegano dal comando della polizia municipale - l'automobilista viene multato per aver superato i limiti di velocità da oltre 10 chilometri orari fino a 40 chilometri orari". Trasgressori ai quali l'alta velocità è costata decine di punti in meno sulla patente: da settembre ad oggi, il nucleo Autovelox ne ha decurtati quasi cinquantamila.

quasi cinquecento, invece, quelle nei confronti di chi è stato sorpreso al volante con il cellulare.Gabriele Marchese, sono partiti nel maggio del 2017, con un nucleo creato ad hoc, che si muove sulle strade palermitane in borghese: da allora le moto civette e gli agenti hanno colto sul fatto ben 461 automobilisti, intenti a guidare con lo smartphone in mano.Altrettanto frequenti, anche in base alle statistiche nazionali, i sinistri provocati da chi preme troppo sull'acceleratore. A Palermo il maggior numero di sanzioni si registra nelle aree di ingresso alla città, ovvero i punti in cui gli automobilisti arrivano in velocità, perché provenienti dalle autostrade.A parlare chiaro sono i dati dei box collocati in viale Regione Siciliana: all'altezza si in via Ernesto Basile, in direzione Trapani e in direzione Catania, sono scattate 5193 sanzioni. Nei pressi di via Principe di Paternò, su entrambe le direzioni, ammontano invece a 6518, mentre all'altezza del ponte di Bonagia le multe sono state, in sei mesi, 9774.