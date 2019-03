ualche giorno fa, i deputati del Movimento Cinque stelle hanno presentato un report sulla produttività e sul costo dell’Ars e tra i dati più allarmanti che sono emersi dal dossier c'erano le ore di seduta svolte nel 2018: 246 e mezza circa. Per ottenere il totale del tempo in cui Sala d’Ercole è rimasta aperta bisogna così sommare 21 ore e 42 minuti di attività nel solo dicembre 2017 e le 18 ore e 05 minuti dei primi mesi del 2019.

Si ottiene così il risultato finale.

tre si sono occupati delle ex Province fra un tentativo finito male di tornare all'elezione diretta degli organi, la proroga dei commissariamenti e, infine, il definitivo accoglimento della legge nazionale.

Fra le altre leggi non c’è nessuna riforma. Quasi sempre si tratta di testi normativi brevi che trattano materie di rilievo secondario.

quella sulla "Giornata regionale del ricordo e della legalità e del forum permanente contro la mafia e la criminalità organizzata" che lederebbe la competenza statale in materia di difesa. Incostituzionale sarebbe poi anche una delle prime leggi approvate dall’Ars, ovvero quella sulla "Variazione di denominazione dei Comuni termali" che avrebbe previsto un procedimento non in linea con quello della Costituzione. Leggi brevi, insomma, e non sempre di qualità.

Nell'attesa che il Collegato arrivi in Aula i deputati si sono dedicati all'attività ispettiva, ascoltando le risposte del governo alle interrogazioni presentate. Tutto questo mentre, proprio qper eleggere il presidente e i deputati dell’Ufficio di presidenza, per nominare i capigruppo. Il 20 dicembre la seduta che è durata di meno: un solo minuto. Ancora non erano stati eletti i capigruppo e il presidente Gianfranco Miccichè ha dovuto rinviare al giorno dopo. La prima legge votata in aula è stata l’autorizzazione dell’esercizio provvisorio per i primi mesi del 2018, votata il 29 dicembre.Altra seduta lunga è stata quella del 23 gennaio. Anche in quell’occasione il governatore era in aula per affrontare con i deputati l’emergenza rifiuti. Così tutto gennaio è passato a discutere senza votare. Il 31 gennaio i deputati votano la seconda legge, la prima non finanziaria, quella per consentire ai Comuni di potere aggiungere la parola “Terme” nel proprio nome. Peccato però che la procedura approvata si è rivelata incostituzionale, come abbiamo detto.A febbraio gli onorevoli hanno lavorato sette ore e diciotto minuti.Il tempo passa anche discutendo di alcune mozioni mentre a Palazzo dei Normanni arriva un’altra emergenza di cui parlare: la crisi idrica nella provincia di Palermo.Nelle prime sedute di marzo il contatore è girato a vuoto fra lunghi interventi sulle comunicazioni e qualche mozione, fino al 13 marzoIl disegno di legge è stato però affossato. Non se n’era discusso abbastanza: meglio rinviarlo in commissione.. Il governo però ha bloccato l’iniziativa parlamentare annunciando che era stata approvata la proposta di finanziaria per il 2018 meglio così cominciare ad approvare il rendiconto consolidato della Regione per il 2016 non ancora approvato.Gli ultimi giorni di marzo l’assemblea ha approvato il Documento di economia e finanza regionale per il 2018 (Defr). La sessione di bilancio è entrata nel vivo solo a metà aprile quando Sala d’Ercole è sta impegnata in oltre 65 ore di discussione sulla manovra.Forse anche per questo, dopo le fatiche di aprile, a maggio l’Assemblea si è riunita tanto quanto ad Agosto: poco più di quattro ore.. Così, d’altronde, è stato fino al 19 giugno, giorno in cui l’Assemblea ha rinviato il Collegato in commissione Bilancio. Nel frattempo l’Ars non si è fatta mancare la polemica. Il 12 giugno Palazzo dei Normanni ha ospitato la presidente della Repubblica di Malta e il Movimento 5 Stelle ha protestato per la seduta straordinaria portando in Sala d’Ercole la polemica anche il giorno successivo.Poi fra il 26 e il 27 giugno sono state approvate tre leggi. Il 26 in una seduta che è durata un’ora e un quarto Sala d’Ercole ha varato due ddl: quello per il sostegno ai soggetti con disturbo nell’apprendimento e quello per la valorizzazione dell’operazione Husky che qualche mese prima era stato ritenuto meritevole della procedura d’urgenza per l’approvazione. Il 27 giugno, poi, i deputati hanno votato il Collegato in quattro ore.Ad agosto prima di andare in ferie i deputati hanno confezionato altri due pacchetti di norme: quello per la giornata regionale della legalità e del forum contro le mafie e quello per prolungare la gestione commissariale nelle ex province.L’Assemblea però negli ultimi giorni inizia le discussioni su tre disegni di legge: quello sulla vendita diretta dei prodotti agricoli, quello sull’obbligo per i deputati di dichiarare l’eventuale affiliazione alla massoneria e un disegno di legge del M5s in materia di revisori dei conti che però sarà affossato. Questi sono stati i temi caldi di ottobre, il mese in cui il parlamento siciliano si è riunito per 23 ore e 27 minuti. Un sesto del tempo, circa 4 ore, è durata la seduta dell’undici ottobre, quella in cui Nello Musumeci è stato chiamato a riferire sullo stato d’avanzamento della gestione commissariale sulle crisi idrica e dei rifiuti.Ai deputati infatti era stato richiesto di emettere un parere su una modifica costituzionale per fare in modo che le modifiche alle autonomie speciali potessero avvenire non dietro parere ma piuttosto dietro intesa vincolante. Gli interventi non sono mancati e, per quanto Gaetano Armao, vicepresidente della Regione - che certo non è uno statalista - avesse assicurato che la modifica era positiva, tutti erano contrari: “Nessuno tocchi lo Statuto”.Il mese di novembre si è aperto e si è chiuso in modo convulso.Il presidente della Regione ha presentato un ddl urgente per contrastare l’abusivismo edilizio, un ddl che, nel momento in cui scriviamo, è ancora all’esame della commissione Ambiente dell’Ars.Poi il mese è proseguito parlando di parcheggi di interscambio e del ddl per l’adozione delle aiuole. Per un paio di sedute in Sala d’Ercole manca il numero legale quando si devono approvare i debiti fuori bilancio.Il governo ha preso un giorno per revocare il “Rendiconto sospetto” e alle 21.50 del giorno dopo, in dieci minuti, ha fatto approvare tre leggi: il Rendiconto, la legge con l’ammontare dei debiti fuori bilancio e l’Assestamento di bilancio.A dicembre infine sono stati di nuovo i conti a tornare protagonisti con lPoi l’assemblea ha approvato la leggi per le cooperative di comunità e una legge di interpretazione autentica. L’anno si è concluso con la decisione del governo di richiedere un mese di esercizio provvisorio.Anche i primi due mesi del 2019 hanno avuto come protagonisti i documenti finanziari con l’altro grande tema: il disavanzo della Regione da ripianare con la "manovra lacrime e sangue". Adesso la discussione continua su questo solco: occorrerebbe infatti esaminare i quattro ddl collegati alla Finanziaria, partendo da quello generale. Poi, forse, verrà il tempo delle riforme. Lo aspettiamo dal giorno dell'insediamento.