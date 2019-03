VITTORIA (RAGUSA) - La polizia ha fermato due persone per il tentato omicidio di un 43enne che ieri e' stato violentemente aggredito e ferito in maniera molto grave nella sua casa di Vittoria, dove era agli arresti domiciliari. Secondo l'accusa hanno fatto irruzione nell'abitazione e lo hanno colpito con pugni e calci e poi piu' volte accoltellato. Ferito, in maniera non grave, anche il fratello della vittima che ha tentato di difenderlo. Uno dei due presunti aggressori e' stato portato in carcere, l'altro e' ricoverato in ospedale e piantonato dalla polizia per ferite riportate durante l'aggressione. Il fermo, eseguito dalla squadra mobile della Questura di Ragusa e da personale del commissariato di Vittoria, e' stato emesso dalla Procura. Resta ancora non definito il movente dell'aggressione. Il 43enne e' ricoverato in ospedale ed e' stato gia' sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono ritenute dai medici molto gravi.(ANSA).