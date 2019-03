"Al giardino di Rose - Bakery & Coffee": qui, dopo aver sfondato le vetrine, la banda ha portato via il registratore di cassa con dentro settanta euro e cento euro di mance destinate al personale dell'attività commerciale.

L'allarme è stato lanciato stamattina, all'apertura di entrambi gli esercizi. Le indagini sono condotte dai carabinieri di piazza Verdi, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza. Nelle ultime settimane, le vetrine sono state spaccate in diversi negozi della zona di via Roma, a partire dalla Rinascente, dalla gioielleria Cipolla e dal negozio di abbigliamento Navigare. Poi sono finiti nel mirino anche un'ottica e la gioielleria Sutera di via Alessandro paternostro, sempre nel centro storico.

. A finire nel mirino il bar Spinnato di via Principe di Belmonte ed un locale in via Villareale, in pieno centro.Il secondo è invece andato a segno