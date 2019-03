VERONA - "Domani sarò in Sicilia con il ministro Toninelli a sbloccare un cantiere che è altrettanto strategico, nella mia opinione e in quella degli esperti più strategico della Tav, che è la statale Agrigento-Caltanissetta". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte, a margine dell'inaugurazione dello stabilimento Fincantieri Infrastructure. "Capisco - ha aggiunto - che l'opinione pubblica si è tutta concentrata sulla Tav. Ho anticipato che adesso lavoreremo sul dossier Tav. Io stesso personalmente lavorerò, avrò un'interlocuzione con la Francia e l'Ue per approfondire le criticità emerse. Quello che questo dibattito rischia di offuscare, un dibattito pubblico legittimo, è che l'Italia ha bisogno di investimenti e non esiste solo Tav", ha concluso.(ANSA).