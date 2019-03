segretario generale, commenta i risultati delle elezioni per il rinnovo della RSU in WIND Palermo “A Tania D'Agostino, Claudia Catanese e Gaspare Randazzo, le nostre RSU, auguriamo buon lavoro, certi che continueranno a profondere il massimo impegno per rappresentare al meglio le istanze dei propri colleghi”.