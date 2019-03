CITTA' DEL VATICANO - "Avendo appreso con tristezza del disastro aereo della Ethiopian Airlines", Papa Francesco "offre preghiere per i defunti di vari paesi e affida le loro anime alla misericordia di Dio Onnipotente". E' quanto si legge nel telegramma di cordoglio per le vittime dell'incidente aereo avvenuto ieri in Etiopia inviato a nome del Papa dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Il Papa invia "sentite condoglianze alle loro famiglie e su tutti coloro che piangono questa tragica perdita invoca le benedizioni divine di consolazione e forza".(ANSA).