PALERMO - "Un uomo delle istituzioni che sapeva ascoltare i fermenti della società civile, uno studioso di rara competenza e passione che ci mancherà". Il presidente dell'associazione Le Vie dei Tesori, Laura Anello, con tutto lo staff del Festival, ricorda così l'assessore regionale ai Beni Culturali, Sebastiano Tusa, scomparso ieri nella sciagura area in Etiopia.Proprio un mese fa l'assessore aveva voluto ospitare una giornata di studi sul Festival nella sede dell'assessorato in piazza Croci chiamando a raccolta dirigenti di poli, parchi e soprintendenze e definendo la manifestazione "una delle esperienze più importanti fatte negli ultimi anni in Sicilia". "Ricorderemo Sebastiano Tusa nella prossima edizione del Festival, tra settembre e ottobre - dice Laura Anello - edizione per la quale stavamo progettando iniziative comuni dedicate alla valorizzazione di tesori marini e subacquei. Un impegno che porteremo avanti".