ma le tradizionali e sempre più pericolose "vampe" vengono già allestite in molte zone della città.in quest'ultimo caso è stato appiccato un incendio. Un'alta colonna di fumo e le fiamme hanno seminato il panico nel primo pomeriggio in largo Medaglie d'Oro.Spesso, infatti, durante lo spegnimento delle fiamme si verificano aggressioni e sassaiole nei confronti dei pompieri. L'attività di controllo, in questi giorni, è stata potenziata soprattutto nei quartieri periferici di Palermo.