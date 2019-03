E, nel caso in cui i giudici romani dovessero riconoscere che la legge siciliana è illegittima, le conseguenze sarebbero pesantissime per le casse regionali: tutti gli ex dirigenti che hanno subito il prelievo forzoso sulle loro pensioni, sopra il limite di 160 mila euro, avrebbero diritto a ricevere quanto finora trattenuto.

La Corte d’appello della sezione giurisdizionale della Corte dei conti, chiamata a decidere sul ricorso di Piero Di Maggio, ha sollevato il dubbio e ha inviato le carte a Roma.Dal luglio di quell'anno fino al 31 dicembre 2016 gli ex impiegati della Regione hanno percepito soltanto una parte della propria pensione. Poi, alla fine del 2016, il tetto è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019. In questo modo la Regione puntava a risparmiare risorse del proprio bilancio. Per i giudici contabili ci sono, però, molte ragioni per ritenere che la legge regionale siciliana sia stata scritta male e non rispetti le regole della Costituzione: ecco perché il collegio guidato da Giovanni Coppola ha deciso di chiedere il parere della Corte costituzionale.che vengono ritenuti non conformi alla Costituzione.La Corte costituzionale occupandosi di altre questioni simili, infatti, ha ammesso che le leggi che mettono tetti alle pensioni sono valide solo se servono per creare un riequilibrio fra le generazioni di lavoratori all’interno del sistema pensionistico. Per i giudici delle leggi, insomma, sarebbe corretto chiedere ai pensionati di percepire una pensione minore per agevolare altri lavoratori più giovani o beneficiari di sussidi.Il Fondo pensioni ha invece affermato che i soldi non erogati come super pensione “non restano affatto nell’ambito del circuito previdenziale per il perseguimento di finalità solidaristiche o perequative, ma vengono a configurarsi come mere ‘economie di bilancio’ a vantaggio della Regione Siciliana”.nel sistema previdenziale quanto più di una tassa.Essendo valido però per cinque anni e sei mesi per la Corte dei conti il tetto è “palesemente esorbitante rispetto al prospettato soddisfacimento di esigenze finanziarie straordinarie e contingenti dell’Amministrazione regionale”. Oltre cinque anni di tetto non sono una misura eccezionale anzi i legislatori siciliani, scrivono i giudici in un altro punto della decisione, farebbero ricorso a questo strumento in modo ricorrente per reperire fondi.I giudici della Corte dei conti spiegano che la pensione è uno stipendio differito. Un tetto indistinto sarebbe così sbagliato perché non prenderebbe in considerazione il passato da lavoratore del pensionato che aveva particolari mansioni, anzianità e responsabilità da altre categorie di impiegati.i tagli alle pensioni d’oro, infatti, dovevano essere calcolati rispetto al valore originario della pensione. Insomma, si è levato troppo a chi aveva diritto a tanto.. Durante il loro ragionamento i magistrati contabili parlano di “ristretta cerchia di pensionati “ e dell’esclusione di “tutti gli altri cittadini, ivi compresi gli ex dipendenti dell’Assemblea regionale siciliana”. La Corte dei conti anticipa così come la norma regionale sembra poco conforme al principio d’uguaglianza.e che "appare evidente l’irrazionale effetto discriminatorio che s’è venuto a produrre a carico dei pensionati della Regione Siciliana”.Adesso tutti questi dubbi sulla legge siciliana sono sulle scrivanie dei giudici delle leggi che sono a chiamati a decidere se la norma del 2014 è incostituzionale. Se lo fosse, c’è da pensare che sarebbe l’ennesimo buco nei conti regionali. L’ennesima grana per il governo Musumeci.