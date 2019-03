PALERMO - Sequestro e misura cautelare confermati per Antonio Fabbrizio, mentre rientra in possesso della stragrande maggioranza dei beni Massimo Daniele Iafisco. Il primo è stato arrestato il 4 gennaio scorso. Il secondo è solo indagato nell'inchiesta su una maxi truffa. I finanzieri avevano sequestrato beni per undici milioni di euro, di cui circa sei milioni a Iafisco. Per quest'ultimo, difeso dall'avvocato Antonino Gattuso, arriva il dissequestro ad eccezione della somma di 559 mila euro.

, erogati nell'ambito del Por Sicilia 2000/2006 per un progetto di itinerari turistici in giro per la Sicilia. Un progetto che esisteva, secondo l'accusa, solo sulla carta. Dépliant informativi, cartellonistica e tour in biciclette: le spese erano fittizie per incassare i finanziamenti della Regione siciliana.ci sarebbe stata anche la Alimentaria Sicilia, andata in bancarotta, di cui Iafisco è stato per un periodo amministratore. Un periodo molto breve, così ha sostenuto l'avvocato Gattuso, per arrivare ad un sequestro milionario. Il Riesame ha dato ragione al legale.