vrei mille ricordi da raccontare , di momenti passati insieme, quando venivo al tuo laboratorio a provare i boa, quando commentavamo insieme i ragazzi che ci piacevano, quando mi regalasti quel magnifico papillon anni fa per il compleanno solo perché tempo prima ti dissi quanto mi piaceva.

Ma voglio pubblicare questa foto , una foto di forse una delle serate più divertenti passati insieme, era Halloween e a Te non andava giù che non fossimo truccati ed allora in pochi minuti improvvisasti un trucco meraviglioso per il piacere di passare la serata truccati, per il piacere di passare la serata insieme a ballare". L'esame autoptico verrà eseguito nelle prossime ore all'istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo.

. Valeria Chiarello, 39 anni, è morta dopo essersi accasciata sul marciapiede, mentre passeggiava con il suo cane. La donna è stata notata da alcuni passanti, ieri sera, che hanno subito lanciato l'allarme: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti del commissariato di Bagheria. Nonostante i tentativi di rianimarla, non è rimasto che accertare il decesso, che sarebbe avvenuto in seguito ad un malore.La 39enne aveva lavorato per diversi anni in un locale della zona e spesso partecipava a fiere artigianali dove esponeva i prodotti da lei stessa realizzati. Centinaia i messaggi sui social a lei rivolti: "Valeria - scrive su Facebook l'amica Silvana - non riesco a crederci che ci hai lasciati in questo modo. Non è una realtà che posso accettare".E ancora: "A