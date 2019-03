Alfonso Fantauzzo. L'agguato in via Lo Bianco a Palermo, dalle parti di via Alcide De Gasperi.sul posto anche i carabinieri che adesso stanno indagando per risalire a chi abbia esploso i colpi. Trasportato all'ospedale di Villa Sofia è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per estrarre i proiettili, ma non è in pericolo di vita. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona.