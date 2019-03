Due motoape utilizzate dal venditore sono state entrambe sequestrate perché prive di revisione ed assicurazione.

L’operazione congiunta è stata eseguita dagli agenti del nucleo commercio area pubblica della polizia municipale e dai carabinieri della Compagnia di S. Lorenzo.

La frutta è stata devoluta in beneficenza ad istituti di accoglienza.

PALERMO - Cinquecentosettanta chili di prodotti ortofrutticoli frutta sono stati sequestrati stamani in via Nazario Sauro, nel quartiere Noce ad un venditore abusivo di 72 anni che oltre alle sanzioni è stato denunciato all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva di suolo pubblico.