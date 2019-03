ROMA - L'accordo tra il governo e le Regioni sulle nuove figure tecniche previste dal reddito di cittadinanza riguarda l'assunzione di 3mila navigator che saranno contrattualizzati con co.co.co. dall' 'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro' (Anpal), dopo una procedura di selezione. Questi ultimi saranno utilizzati in una fase transitoria emergenziale per dare supporto e assistenza al'interno dei centri per l'impiego. I navigator saranno assistenti tecnici e si occuperanno di dare un aiuto tecnico operativo alle regioni che lo chiederanno e che potranno decidere autonomamente se utilizzare queste figure in 'front' o 'back office'. Nell'ambito dell'accordo è inoltre arrivato l'ok alle 4mila assunzioni, previste dalla legge di bilancio, da parte delle Regioni nei centri per l'impiego, attraverso concorsi su base regionale. Dal 2021 sono inoltre previste ulteriori 6mila assunzioni dalle Regioni oltre alla stabilizzazione di 1600 unità. Entro 30 giorni dall'ok al decreto, il piano sarà operativo.(ANSA).